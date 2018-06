Pedrengo, disabile bloccato in auto

Due squadre di Vigili del fuoco in azione Sono intervenute due squadre di Vigili del fuoco a Pedrengo per trarre in salvo un anziano disabile rimasto bloccato in auto dopo un incidente stradale.

Sono dovute intervenire due squadre dei Vigili del fuoco di Bergamo e Dalmine per trarre in salvo un anziano signore di 84 anni a causa di un incidente stradale avvenuto in via Papa Giovanni XXIII a Pedrengo nella mattinata di lunedì 11 giugno. L’uomo, in seguito a uno scontro con un’altra auto guidata da una donna di 56 anni, è rimasto incastrato nella sua city car e non riusciva più a uscire. L’anziano infatti è disabile e aveva problemi a liberarsi in autonomia dall’abitacolo della city car che guidava.

I soccorritori hanno dovuto aprire il portellone e tagliare il sedile per poi estrarre l’anziano e metterlo in salvo. Sul posto anche i soccorsi del 118 con un’auto medica e un’ambulanza: l’anziano, originario di Scanzorosciate, è stato portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: sul posto per i rilievi la Polizia locale di Pedrengo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA