Prodotti soprattutto di fornitori locali

A Stezzano sbarca Aldi: 16 posti di lavoro Dopo Curno, anche a Stezzano: nuova apertura del discount Aldi, in viale dell’Industria 291.

Sviluppato su 1.200 metri quadri (con un’area esterna di oltre 700 metri quadri che ospita un’ottantina di posti auto), il discount di Stezzano darà lavoro a 16 persone nel contesto del piano di sviluppo promosso da Aldi in Italia per il 2018.

Il colosso tedesco, che ha posizionato la sede operativa italiana a Verona, dal primo marzo ha già aperto dieci punti vendita tra Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto e punta ad arrivare a 45 aperture nel nostro Paese entro la fine di quest’anno. Nonostante la matrice tedesca, Aldi propone un assortimento alimentare appositamente pensato per la clientela italiana, composto per il 75 per cento da prodotti di fornitori locali. A Stezzano sarà anche inaugurato il progetto «Banco dei Sapori», dedicato alla gastronomia regionale, e ci sarà spazio per un’area dedicata a pane e prodotti da forno e una zona caffè. Il negozio di viale dell’Industria 291 sarà aperto, a partire dal 15 marzo, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 8,30 alle 20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA