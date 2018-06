Spaccio di hashish e cocaina

Arrestato 40enne a Dalmine La Polizia di Stato anche questa settimana ha proseguito, in città e in provincia, l’attività di controllo del territorio e di repressione del fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti.

Nella tarda mattinata di venerdì 8 giugno il personale della squadra mobile ha arrestato a Dalmine un marocchino nato nel 1978, irregolare, già colpito da Decreto di espulsione, con precedenti penali in materia di stupefacenti, in quanto colto in flagranza di spaccio di sostanza stupefacente, pari a circa 25 grammi di hashish di circa 3 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare effettuata nell’appartamento occupato da H.A. e dalla sua convivente, di nazionalità marocchina, sito in Dalmine, consentiva di rinvenire e sottoporre a sequestro un bilancino di precisione, la somma di 740,00 euro, un pezzo di hashish e un’altra confezione di cocaina, analoghi a quelli rinvenuti poco prima.

