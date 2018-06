Top tower di 20 metri unica in Italia

Pronto il parco avventura a Torre Boldone Sabato 7 luglio debutta il parco avventura di Torre Boldone: 14 metri quadri attrezzati con nove percorsi sospesi tra gli alberi di via Reich.

Ponte tibetano e Top tower: sono solo alcune delle attrazioni del nuovo parco avventura di Torre Boldone che apre al pubblico sabato 7 luglio. Nell’area di 14 mila metri quadri di via Reich è stato allestito un parco attrezzato a pagamento (costi giornalieri dai 30 ai 35 euro, previsti anche ticket orari da 9,50 euro), ma anche un nuovo parco pubblico.

Chi non se la sente di passeggiare sul ponte tibetano o di lanciarsi dalla Top tower (ben 20 metri), può fruire del parco giochi per bambini (2 mila metri quadri), della piazzetta con gli spruzzi d’acqua, saltando tra un getto e l’altro. E ancora dell’area cani, la pista pedonale, un anello di mezzo chilometro pensato soprattutto per gli appassionati della corsa, e l’area docce e toilette, per permettere a chi fa sport nel parco e nelle vicinanze di potersi cambiare. Aperta a tutti anche l’area ristoro con tavolini, porticato e menu a km zero.

Sul fronte attrazioni, ecco la lista delle cose da fare. Sono 9 i percorsi sospesi tra gli alberi: 2 per i «pulcini» con 15 linee adatte a bambini dai 3 ai 6 anni, 4 percorsi «junior» con 38 linee percorribili da un’altezza minima di 110 centimetri e 3 percorsi «top» con 36 linee, percorribili da un’altezza minima di 140 centimetri. L’attrazione più impegnativa è la top tower: alta 20 metri, è una base per il salto bungee-jumping, unica in Italia. Avendo tre piattaforme, consente anche il lancio su «big airbag» da 4, 7 e 10 metri di altezza.

