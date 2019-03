Torre Boldone, malore in strada

Muore a pochi metri da casa Un pensionato di 78 anni è morto in seguito a un malore in strada nel pomeriggio di venerdì 1° marzo a Torre Boldone.

Si è accasciato a terra a pochi metri da casa e, nonostante i soccorsi, non si è più ripreso. Un uomo di 78 anni, di cui per ora non si conosce l’identità, è morto poco dopo le 16 di venerdì 1° marzo a Torre Boldone. Secondo le prime informazioni, l’uomo era appena uscito di casa a piedi e, percorsi pochi metri, è stato colpito da un malore improvviso. A dare l’allarme al 112 sono stati i vicini. Sul posto sono intervenute l’automedica e un’ambulanza, ma purtroppo tutti i tentativi di salvare il 78enne sono stati vani.

