Torre Boldone, un’auto prende fuoco

Momenti di paura ma nessun ferito Le spettacolari immagini di un incendio scoppiato mercoledì 4 luglio che ha distrutto un’auto.

Un’auto ha preso fuco nella serata di mercoledì 4 luglio a Torre Boldone le spettacolari immagini di Ivan Cortinovis hanno colto precisamente il momento in cui le fiamme altissime divoravano la carrozzeria. Poi il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco che in poco tempo hanno arginato le fiamme. L’automobile è andata completamente distrutta, fortunatamente l’occupante alle prime avvisaglie era già sceso e si era messo in salvo.

