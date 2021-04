Mega radiotelescopio in Sudafrica scopre otto pulsar: la «regia» è trevigliese

«Il nuovissimo radiotelescopio MeerKat costituisce un enorme passo in avanti tecnologico per la ricerca e lo studio delle pulsar nel cielo australe. Nei prossimi anni ci si aspetta che scoverà decine di nuove pulsar al millisecondo, facendoci pregustare quanto poi succederà con l’avvento delle antenne a media frequenza del radiotelescopio Skao, che rivoluzionerà molti campi dell’astrofisica, incluso lo studio delle pulsar. Per queste antenne, l’Italia gioca un ruolo fondamentale sia a livello di scienza che a livello di costruzione». A illustrare le potenzialità e gli sviluppi futuri delle scoperte di Meerkat, un mega telescopio situato in Sudafrica, è Andrea Possenti, trevigliese, astrofisico dell’Inaf, l’Istituto nazionale di astrofisica, per 7 anni direttore dell’osservatorio astronomico di Cagliari e coordinatore delle osservazioni di pulsar negli ammassi globulari per la collaborazione MeerTime.