Spid, crepe sulla gratuità: Aruba e Infocert a pagamento - In arrivo i fondi, Poste rimane gratis

Il pagamento era stato previsto

La possibilità che per il servizio potesse essere richiesto un corrispettivo di pagamento era previsto fin dall’inizio, nonostante la previsione di fondi pubblici finalizzati proprio ad evitare aggravi per i cittadini. Al momento il finanziamento di circa 40 milioni è già stato approvato a marzo e, secondo le indicazioni che arrivano, i versamenti ai diversi provider inizieranno a brevissimo. Ovvio che le società stiano facendo pressing per sbloccare i finanziamenti dello Stato, anche se è chiaro che nonostante i fondi in arrivo chi ha scelto di farsi pagare non tornerà certo indietro. Va detto che le convenzioni dello Spid sono in scadenza. Quelle attuali finiscono ad ottobre e dal 9 luglio inizia il periodo di tre mesi rispetto alla data finale, nei quali è previsto l’avvio dei negoziati per il rinnovo.