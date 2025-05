Gorle, riaperti i varchi da nord. E il traffico torna a scorrere

Prima giornata senza blocchi ai varchi a nord di Gorle e traffico scorrevole nel paese, anche negli orari di punta. Dopo la chiusura di due mesi degli accessi di via Martinella e via Trento tra le 7 le 9 , è iniziata lunedì 5 maggio la settimana di transizione tra la discussa sperimentazione del Comune di Gorle, che si è chiusa venerdì 2 maggio, e il test alla Martinella concordato da Comune e Provincia di Bergamo per provare a risolvere il problema delle code lungo uno dei nodi più trafficati a est del capoluogo.

Monitoraggio in corso

Lunedì 5 maggio era anche il primo giorno di traffico «normale», dopo la pausa delle vacanze di Pasqua e i ponti del 25 Aprile e del 1° Maggio. Ebbene, per ora l’effetto delle chiusure sembra tenere: lungo le vie dei Bersaglieri e don Emilio Mazza non si sono creati colonne e anche l’accesso sul ponte Marzio è rimasto a larghi tratti fluido. Se siano bastati un paio di mesi di sperimentazione per cambiare le abitudini degli automobilisti, lo si vedrà solo col tempo. Intanto questa settimana servirà proprio a monitorare il traffico nella zona, al di là dei divieti che hanno fatto discutere molto negli ultimi mesi.

Il semaforo di via Martinella

Il 12 maggio prenderà il via com’è ormai noto la seconda sperimentazione, che riguarderà invece l’incrocio della Martinella: la novità sta nell’accensione pressoché continua del verde al semaforo lungo la strada provinciale 35. La via Martinella sarà resa a senso unico in entrata per i primi cento metri, mentre chi arriva dal quartiere di Redona avrà l’obbligo di svolta a destra verso il rondò delle Valli.

Due settimane di test