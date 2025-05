Gorle, chiuso il test ai varchi: dal 12 maggio si passa alla Martinella

Da lunedì, per una settimana, tornerà tutto come prima, in attesa della nuova sperimentazione alla Martinella, che prevederà l’istituzione del verde pressoché ininterrotto lungo via Cesare Correnti verso la strada provinciale 35 della Valle Seriana. Durerà due settimane e servirà per capire se questa misura sarà in grado di rendere il traffico più fluido da e verso la città nella zona ad est di Bergamo. I prossimi giorni serviranno per capire quali saranno gli effetti della sperimentazione di Gorle, dopo due mesi di chiusura.