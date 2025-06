Lavori al ponte di Seriate, scatta la seconda fase: sarà chiuso per cinque notti

Non c’è pace per il ponte sul fiume Serio. Già da una settimana è in vigore il senso unico in direzione Bergamo, per gli importanti lavori di riqualificazione, che dureranno fino ad agosto. Adesso i lavori entrano nel vivo e si annunciano le chiusure totali alla circolazione, di notte. Sono due gli step previsti.

Le date calde

Il primo prevede la chiusura al traffico, dalle 22 di mercoledì 4 giugno alle 5 di giovedì e dalle 22 di giovedì fino alle 5 di venerdì. Il secondo step scivola qualche giorno più in là, con il divieto della circolazione notturna dalle 20 alle 6 l’11,12, 13 e 14 giugno per consentire la «cassonatura» del ponte.

Le chiusure

Il provvedimento è annunciato dalla polizia locale in due apposite ordinanze che determinano la chiusura totale alla circolazione veicolare e pedonale del ponte sul fiume Serio nel tratto di via Italia, compreso tra l’intersezione via Battisti-via Cerioli e piazza Giovanni XXIII-via Venezian. È inoltre istituito il divieto di transito dei veicoli, esclusi quelli dei residenti, in via Italia nel tratto via Battisti-via Paderno, e in via Dante, nel tratto da piazzale Caduti a piazza Giovanni XXIII (transito consentito ai residenti).

L’intervento interessa tutta la carreggiata pertanto non è possibile lasciare il minimo transito, vietato anche ai pedoni. Le ditte provvederanno a segnalare l’interdizione al traffico con i propri movieri.

Spiega il sindaco Gabriele Cortesi: «La prima tranche di chiusure di due notti è necessaria per consentire alla ditta Valtellina spa di mettere in protezione la fibra ottica sistemata sotto il piano stradale con gli altri sottoservizi. La successiva di tre chiusure riguarda l’arrivo in cantiere dei grandi prefabbricati che costituiscono la nuova cassonatura del ponte e quindi consentire la posa da parte della ditta Edil Scavi srl. Anche in questo caso si lavora su tutta la carreggiata».

