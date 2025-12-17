Sport / Bergamo Città
Mercoledì 17 Dicembre 2025
Atalanta, al via l’operazione Genoa: giovedì 18 doppia seduta a Zingonia
CALCIO. Dopo il lungo riposo concesso da Palladino, mercoledì 17 dicembre sono tornati a lavorare gli infortunati e chi è al rientro. Domenica 21 a Marassi alle 20,45 contro i rossoblù dovrebbe rientrare Hien al centro della difesa.
Il maxi-riposo è agli sgoccioli. Dopo la ripresa di mercoledì 17 dicembre per gli infortunati e i giocatori al rientro, giovedì 18 l’Atalanta torna ad allenarsi con una doppia seduta in vista della gara di domenica 21 a Marassi alle 20,45 contro il Genoa.
Certamente ai box Bakker, Bellanova e Djimsiti, fuori causa Kossounou e Lookman, partiti per la Coppa d’Africa, al Ferraris Palladino dovrebbe ritrovare al centro della difesa Hien, che sembra aver superato l’influenza che lo ha costretto a saltare la gara col Cagliari.
Resta in forte dubbio Sulemana, alle prese con un acciacco all’ileopsoas che verrà valutato nei prossimi giorni.
