Sport / Bergamo Città
Mercoledì 17 Dicembre 2025

Atalanta, al via l’operazione Genoa: giovedì 18 doppia seduta a Zingonia

CALCIO. Dopo il lungo riposo concesso da Palladino, mercoledì 17 dicembre sono tornati a lavorare gli infortunati e chi è al rientro. Domenica 21 a Marassi alle 20,45 contro i rossoblù dovrebbe rientrare Hien al centro della difesa.

Isak Hien, qui in azione con Kean nella gara contro la Fiorentina, sembra aver smaltito l’influenza e dovrebbe essere in campo domenica contro il Genoa
Isak Hien, qui in azione con Kean nella gara contro la Fiorentina, sembra aver smaltito l’influenza e dovrebbe essere in campo domenica contro il Genoa
(Foto di Afb)

Il maxi-riposo è agli sgoccioli. Dopo la ripresa di mercoledì 17 dicembre per gli infortunati e i giocatori al rientro, giovedì 18 l’Atalanta torna ad allenarsi con una doppia seduta in vista della gara di domenica 21 a Marassi alle 20,45 contro il Genoa.

Certamente ai box Bakker, Bellanova e Djimsiti, fuori causa Kossounou e Lookman, partiti per la Coppa d’Africa, al Ferraris Palladino dovrebbe ritrovare al centro della difesa Hien, che sembra aver superato l’influenza che lo ha costretto a saltare la gara col Cagliari.

Resta in forte dubbio Sulemana, alle prese con un acciacco all’ileopsoas che verrà valutato nei prossimi giorni.

Bergamo
Sport
Calcio
Atalanta
Genoa