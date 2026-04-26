Atalanta, Bellanova pronto al rilancio a destra. Scamacca favorito in attacco
CALCIO. In vista della gara di lunedì 27 a Cagliari (alle 18,30) Palladino deve fare a meno di Bernasconi: probabile lo spostamento di Zappacosta a sinistra, l’alternativa è l’arretramento di Zalewski. Torna Hien, ma partirà in panchina.
Chi a sinistra? Chi al centro dell’attacco? In vista della gara a Cagliari, lunedì 27 aprile (alle 18,30) contro i rossoblù, Raffaele Palladino deve sciogliere un paio di nodi nell’Atalanta che si rituffa in campionato dopo l’amara eliminazione nella semifinale di Coppa Italia contro la Lazio.
Ai box Bernasconi e il terzo portiere Rossi, in Sardegna a sinistra dovrebbe traslocare Zappacosta con il rilancio dal 1’ di Bellanova a destra. L’alternativa potrebbe essere l’arretramento di Zalewski con l’inserimento di Raspadori sulla trequarti, ma Bellanova è in vantaggio. Al centro dell’attacco Scamacca sembra favorito su Krstovic, con De Ketelaere a sostegno.
Per il resto, recuperato Hien (partirà dalla panchina) Palladino dovrebbe confermare Scalvini, Djimsiti e Kolasinac in difesa davanti a Carnesecchi, de Roon ed Ederson in mediana, Zalewski sulla trequarti. Ma sperano anche Pasalic in mediana e Raspadori a sinistra. Tra i 24 convocati figurano anche gli Under 23 Obric e Pardel,
© RIPRODUZIONE RISERVATA