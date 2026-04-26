Atalanta, Bellanova pronto al rilancio a destra. Scamacca favorito in attacco

Ai box Bernasconi e il terzo portiere Rossi, in Sardegna a sinistra dovrebbe traslocare Zappacosta con il rilancio dal 1’ di Bellanova a destra . L’alternativa potrebbe essere l’arretramento di Zalewski con l’inserimento di Raspadori sulla trequarti, ma Bellanova è in vantaggio. Al centro dell’attacco Scamacca sembra favorito su Krstovic , con De Ketelaere a sostegno.

Per il resto, recuperato Hien (partirà dalla panchina) Palladino dovrebbe confermare Scalvini, Djimsiti e Kolasinac in difesa davanti a Carnesecchi, de Roon ed Ederson in mediana, Zalewski sulla trequarti. Ma sperano anche Pasalic in mediana e Raspadori a sinistra. Tra i 24 convocati figurano anche gli Under 23 Obric e Pardel,