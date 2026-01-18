Atalanta, Djimsiti migliora: aumentano le possibilità di convocazione per la Champions

Si avvicina il rientro di Berat Djimsiti dopo l’infortunio muscolare all’addome: il difensore domenica 18 gennaio ha svolto parte della seduta con i compagni e potrebbe essere convocato già per la partita di Champions League contro l’Athletic Bilbao , in programma mercoledì a Bergamo con fischio d’inizio alle 21. Tempi leggermente più lunghi per Raoul Bellanova (ai box da oltre un mese per via della lesione tra il primo e il secondo grado al bicipite femorale) che domenica si è limitato al lavoro individuale sul campo, ma non è comunque esclusa una convocazione per la Champions.

Dopo la Coppa d’Africa, Lookman potrebbe rientrare a Zingonia martedì. Raspadori con l’Athletic non ci sarà perché non è nella lista Uefa

In bilico anche la presenza di Ademola Lookman dopo l’avventura in Coppa d’Africa che si è conclusa sabato con la finalina per il terzo posto vinta dalla sua Nigeria. La speranza è che possa rientrare alla base martedì e nel caso potrebbe andare in panchina nella sfida di mercoledì con l’Athletic. Sicuro assente, invece, l’ultimo arrivato Giacomo Raspadori che non è nella lista Uefa per la fase a gironi di Champions. Lunedì a Zingonia è in programma un’altra seduta mattutina.