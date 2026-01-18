Sport / Bergamo Città
Atalanta, Djimsiti migliora: aumentano le possibilità di convocazione per la Champions
CALCIO. Berat Djimsiti prosegue il percorso di recupero dall’infortunio rimediato nella partita contro il Torino. Domenica 18 gennaio ha svolto parte dell’allenamento con i compagni e il rientro si avvicina.
Si avvicina il rientro di Berat Djimsiti dopo l’infortunio muscolare all’addome: il difensore domenica 18 gennaio ha svolto parte della seduta con i compagni e potrebbe essere convocato già per la partita di Champions League contro l’Athletic Bilbao, in programma mercoledì a Bergamo con fischio d’inizio alle 21. Tempi leggermente più lunghi per Raoul Bellanova (ai box da oltre un mese per via della lesione tra il primo e il secondo grado al bicipite femorale) che domenica si è limitato al lavoro individuale sul campo, ma non è comunque esclusa una convocazione per la Champions.
Dopo la Coppa d’Africa, Lookman potrebbe rientrare a Zingonia martedì. Raspadori con l’Athletic non ci sarà perché non è nella lista Uefa
In bilico anche la presenza di Ademola Lookman dopo l’avventura in Coppa d’Africa che si è conclusa sabato con la finalina per il terzo posto vinta dalla sua Nigeria. La speranza è che possa rientrare alla base martedì e nel caso potrebbe andare in panchina nella sfida di mercoledì con l’Athletic. Sicuro assente, invece, l’ultimo arrivato Giacomo Raspadori che non è nella lista Uefa per la fase a gironi di Champions. Lunedì a Zingonia è in programma un’altra seduta mattutina.
