Sport / Bergamo Città
Sabato 20 Dicembre 2025

Atalanta, dubbi in attacco e in difesa: Maldini e Scalvini favoriti dal 1’

CALCIO. Le ultime di formazione verso la sfida di domenica 21 dicembre sul campo del Genoa.

Giorgio Scalvini esulta dopo il gol al Lecce, il 14 settembre scorso. Il difensore nerazzurro potrebbe rientrare dal 1’ domenica 21 a Marassi contro il Genoa
Giorgio Scalvini esulta dopo il gol al Lecce, il 14 settembre scorso. Il difensore nerazzurro potrebbe rientrare dal 1’ domenica 21 a Marassi contro il Genoa
(Foto di Afb)

Chi al posto di Lookman e Kossounou? È il dilemma della vigilia in casa Atalanta in vista della gara di domenica 21 dicembre (alle 20,45) a Marassi contro il Genoa.

Verso il 3-4-2-1

Ai box gli infortunati Bellanova, Djimisti e Bakker, assente Pasalic (rimasto in Croazia dopo la morte del padre), Palladino ritrova Sulemana che fa parte dei 20 convocati ma deve sciogliere il dubbio sulla composizione del tridente d’attacco e del trio difensivo. Maldini è il principale candidato a rimpiazzare Lookman in attacco nel 3-4-2-1 con Scamacca e De Ketelaere, Sulemana potrebbe entrare a giochi in corso.

Ballottaggi anche in difesa

L’alternativa tecnica è l’avanzamento di Zalewski o lo spostamento a sinistra di Samardzic, ma Palladino potrebbe anche passare al 4-2-3-1 con l’inserimento sulla trequarti di uno tra Musah e Brescianini (o Samardzic) e la rinuncia a un centrale in difesa.

In caso di conferma della retroguardia a 3 invece Scalvini è favorito per rimpiazzare Kossounou nel reparto completato da Hien e Kolasinac, con de Roon-Ederson in mediana e Zappacosta e Bernasconi sugli esterni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Atalanta