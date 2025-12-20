Atalanta, dubbi in attacco e in difesa: Maldini e Scalvini favoriti dal 1’

Chi al posto di Lookman e Kossounou? È il dilemma della vigilia in casa Atalanta in vista della gara di domenica 21 dicembre (alle 20,45) a Marassi contro il Genoa.

Verso il 3-4-2-1

Ai box gli infortunati Bellanova, Djimisti e Bakker, assente Pasalic (rimasto in Croazia dopo la morte del padre), Palladino ritrova Sulemana che fa parte dei 20 convocati ma deve sciogliere il dubbio sulla composizione del tridente d’attacco e del trio difensivo. Maldini è il principale candidato a rimpiazzare Lookman in attacco nel 3-4-2-1 con Scamacca e De Ketelaere, Sulemana potrebbe entrare a giochi in corso.

Ballottaggi anche in difesa

L’alternativa tecnica è l’avanzamento di Zalewski o lo spostamento a sinistra di Samardzic, ma Palladino potrebbe anche passare al 4-2-3-1 con l’inserimento sulla trequarti di uno tra Musah e Brescianini (o Samardzic) e la rinuncia a un centrale in difesa.