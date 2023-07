Atalanta, finalmente si comincia: martedì 11 il raduno a Zingonia, venerdì il ritiro

Il mercato è apertissimo, la squadra, come tutte quelle di Serie A, è un mosaico in costruzione, ma intanto si comincia. Martedì 11 luglio l’Atalanta si tuffa ufficialmente nella stagione 2023/24: nella tarda mattinata il raduno a Zingonia, nel pomeriggio la prima seduta in un programma che prevede anche visite mediche e test atletici. Alla prima chiamata risponderanno in 20, compresi i nuovi arrivati Bakker e Adopo, i giovani aggregati, i quattro infortunati (Zapata, Palomino, Hateboer e Soppy) ed esclusi i nazionali (tra cui Kolasinac) che si aggregheranno da venerdì mattina. Nel pomeriggio del 14 luglio il gruppo si trasferirà a Clusone, in Valle Seriana, per l’inizio del ritiro che durerà otto giorni. Al centro sportivo Città di Clusone i nerazzurri disputeranno i primi tre test stagionali, alle 17: domenica 16 contro la Rappresentativa Clusone, giovedì 20 contro la Rappresentativa Val Seriana, sabato 22 contro gli svizzeri del Locarno.