Atalanta, Gasp col dilemma difesa contro la Roma: Ruggeri favorito, jolly de Roon

Lookman verso il sì, ma Gian Piero Gasperini ha il dilemma difesa per la gara di lunedì 12 maggio contro la Roma al Gewiss Stadium alle 20.45. Domenica 11 l’attaccante nigeriano, alle prese con un fastidio al tendine d’Achille del piede destro, si è allenato con il gruppo e dovrebbe essere in campo contro i giallorossi di Ranieri. Ma l’elenco dei convocati verrà reso noto solo nella mattinata di lunedì 12 e il nodo-Lookman sarà sciolto in extremis.