Atalanta-Inter, le ultime: Palladino verso il 3-4-2-1 con Pasalic avanzato

Tante le opzioni sondate da Palladino per la sfida della sua Atalanta in casa contro l’Inter. Il ventaglio a disposizione del tecnico è ampio, offre soluzioni per un 3-4-2-1 o per un 3-4-3.

Le assenze

Per il big match del 28 dicembre recupererà Djimsiti. Guarito dalla lesione fasciale di primo grado del muscolo bicipite femorale destro, il difensore albanese va verso la convocazione anche se chiaramente non è ancora al 100% della condizione e per questo il ballottaggio in difesa resta aperto. Con il rientro del numero 19, saranno 22 i convocati e quattro gli indisponibili: gli infortunati Bellanova e Bakker, a cui si aggiungono Lookman e Kossounou, impegnati in Coppa d’Africa rispettivamente con Nigeria e Costa d’Avorio.

Verso il 3-4-2-1

Insieme a Hien e Kolasinac, a completare il pacchetto arretrato dovrebbe esserci proprio il rientrante Djimsiti. In mediana la coppia Ederson-de Roon, con Pasalic in posizione più avanzata insieme a Scamacca e De Ketelaere, i due certi di un posto nell’attacco orfano di Lookman. Per affrontare i meneghini di Chivu, quindi, Palladino sembrerebbe orientato sull’impiego del croato in un 3-4-2-1 più equilibrato rispetto al tridente pesante, lasciando fuori, quantomeno dallo schieramento iniziale, Maldini e Sulemana.

Se Djimsiti non dovesse farcela è pronto Musah, che verrebbe schierato - come a Genova - in mezzo al campo, con de Roon arretrato sulla linea difensiva.

Sulla corsia sinistra è aperto il ballottaggio tra Zalewski e Bernasconi

Le opzioni alternative

Sugli esterni, Zappacosta agirà sulla destra - visto che Bellanova è infortunato e l’opzione Samardzic è stata fin qui esplorata solo a gara in corso (con Cagliari e Genoa) -, mentre sulla corsia sinistra è aperto il ballottaggio tra Zalewski e Bernasconi che, in questo momento, vede in vantaggio il polacco ex Inter.