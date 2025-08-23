Sport / Bergamo Città
Sabato 23 Agosto 2025
Atalanta, Juric conferma il 3-4-2-1: Maldini in vantaggio su Kamaldeen Sulemana
CALCIO. Le ultime di formazione verso l’esordio in campionato. Domenica 24 agosto con L’Eco di Bergamo un inserto speciale di 15 pagine.
Molte certezze, tre ballottaggi e un possibile jolly a sorpresa. Ivan Juric sembra aver deciso la formazione della sua «prima» ufficiale da allenatore dell’Atalanta, in campo domenica 24 alle 20,45 contro il Pisa allo stadio di Bergamo. Salvo ripensamenti Juric ripartirà dal 3-4-2-1 schierato contro la Juventus nel Trofeo Bortolotti con Carnesecchi in porta, Kossounou e Hien in difesa, Ederson-de Roon in mediana, Bellanova a destra, De Ketelaere a supporto di Scamacca in attacco.
Ballottaggi aperti
Poi ci sono i ballottaggi: Djimsiti è in vantaggio su Scalvini per un posto nel trio difensivo, Zappacosta a sinistra dovrebbe essere preferito a Zalewski in avvio e davanti Maldini parte in vantaggio su Kamaldeen Sulemana.
E il jolly? Samardzic, andato a segno con la Juventus nel Bortolotti. Il fantasista serbo nel pre-campionato ha dato segnali di progresso e potrebbe partite tra i primi undici al posto di De Ketelaere. Krstovic dovrebbe invece partire dalla panchina ma è probabile che venga inserito a gara in corso così come Zalewski.
L’inserto de L’Eco di Bergamo
Domenica 24 agosto con L’Eco di Bergamo un inserto speciale di 15 pagine, alla scoperta della nuova stagione dell'Atalanta: la presentazione della partita contro il Pisa, le parole di Juric, ma soprattutto l’analisi della rosa a disposizione del nuovo allenatore, il focus sul calendario e sulle dirette concorrenti, oltre al commento di Elio Gustinetti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA