Atalanta, Juric conferma il 3-4-2-1: Maldini in vantaggio su Kamaldeen Sulemana

Molte certezze, tre ballottaggi e un possibile jolly a sorpresa. Ivan Juric sembra aver deciso la formazione della sua «prima» ufficiale da allenatore dell’Atalanta , in campo domenica 24 alle 20,45 contro il Pisa allo stadio di Bergamo. Salvo ripensamenti Juric ripartirà dal 3-4-2-1 schierato contro la Juventus nel Trofeo Bortolotti con Carnesecchi in porta, Kossounou e Hien in difesa, Ederson-de Roon in mediana, Bellanova a destra, De Ketelaere a supporto di Scamacca in attacco.

Ballottaggi aperti

Poi ci sono i ballottaggi : Djimsiti è in vantaggio su Scalvini per un posto nel trio difensivo, Zappacosta a sinistra dovrebbe essere preferito a Zalewski in avvio e davanti Maldini parte in vantaggio su Kamaldeen Sulemana.

E il jolly? Samardzic, andato a segno con la Juventus nel Bortolotti. Il fantasista serbo nel pre-campionato ha dato segnali di progresso e potrebbe partite tra i primi undici al posto di De Ketelaere. Krstovic dovrebbe invece partire dalla panchina ma è probabile che venga inserito a gara in corso così come Zalewski.