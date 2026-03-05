Atalanta, la conta degli infortunati verso l’Udinese: più Ederson che Raspadori

Il punto sugli infortunati

In particolare, Raspadori ed Ederson sono ancora fermi: l’attaccante lavora a livello individuale, il centrocampista viene sottoposto alle terapie. Entrambi sono comunque in forte dubbio: il brasiliano sembra quello con più chance. Più lunghi i tempi di De Ketelaere dopo l’operazione al menisco: salterà le prossime partite, tra cui l’andata di Champions contro il Bayern Monaco. Qualche preoccupazione per Scalvini: in Coppa Italia è uscito dal campo dolorante al ginocchio sinistro, ma sembra una semplice botta. In ogni caso per l’Udinese è in dubbio anche lui, in attesa di una risonanza magnetica.