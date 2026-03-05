Burger button
Sport / Bergamo Città Giovedì 05 Marzo 2026

Atalanta, la conta degli infortunati verso l’Udinese: più Ederson che Raspadori

CALCIO. Il brasiliano, comunque in dubbio, è quello con più chance in vista del match di sabato 5 marzo alle 18 alla New Balance Arena. Rischia anche Scalvini, fuori De Ketelaere.

Il centrocampista brasiliano José Ederson, 26 anni, è arrivato all’Atalanta nell’estate del 2022
Il centrocampista brasiliano José Ederson, 26 anni, è arrivato all’Atalanta nell’estate del 2022
(Foto di Afb)

Bergamo

Ederson difficile ma non impossibile, Raspadori improbabile, De Ketelaere sicuramente fuori. È questo il «borsino» degli infortunati in vista del match contro l’Udinese di sabato 7 marzo, in programma alle 18 alla New Balance Arena.

Il punto sugli infortunati

In particolare, Raspadori ed Ederson sono ancora fermi: l’attaccante lavora a livello individuale, il centrocampista viene sottoposto alle terapie. Entrambi sono comunque in forte dubbio: il brasiliano sembra quello con più chance. Più lunghi i tempi di De Ketelaere dopo l’operazione al menisco: salterà le prossime partite, tra cui l’andata di Champions contro il Bayern Monaco. Qualche preoccupazione per Scalvini: in Coppa Italia è uscito dal campo dolorante al ginocchio sinistro, ma sembra una semplice botta. In ogni caso per l’Udinese è in dubbio anche lui, in attesa di una risonanza magnetica.

Tanti in lizza per una maglia

In vista dei friulani non è da escludere un po’ di turnover da parte di mister Palladino: in lizza per un posto i vari Ahanor, Bellanova, Djimsiti, Kossounou, Musah, Scamacca e Sulemana; de Roon, Kolasinac e Zalewski, tra gli altri, potrebbero riposare.

