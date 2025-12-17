Burger button
Sport / Bergamo Città
Mercoledì 17 Dicembre 2025

Atalanta, lesione al bicipite femorale per Djimsiti: fuori 3 settimane

CALCIO. Il difensore si è infortunato sabato scorso col Cagliari in campionato.

Djimsiti mentre esce dal campo sabato nella gara casalinga contro il Cagliari, il difensore nerazzurro dovrà restare fuori tre settimane
Djimsiti mentre esce dal campo sabato nella gara casalinga contro il Cagliari, il difensore nerazzurro dovrà restare fuori tre settimane
(Foto di Afb)

Bergamo

Sarà indisponibile per circa tre settimane Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta infortunatosi all’inizio del secondo tempo sabato scorso in campionato contro il Cagliari. Il difensore della nazionale albanese accusa una lesione fasciale di primo grado del muscolo bicipite femorale destro.

Le partite che salterà sicuramente sono quelle in casa del Genoa e con l’Inter del 21 e 28 dicembre, più quelle con la Roma e a Bologna il 3 e 7 gennaio prossimi.

Bergamo
Bologna
Roma
Sport
Calcio
Berat Djimsiti
Atalanta
Cagliari