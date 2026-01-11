Sport / Bergamo Città
Domenica 11 Gennaio 2026
Atalanta, occhi puntati su Djimsiti: lunedì 12 nuovi accertamenti per il difensore
CALCIO. C’è attesa per capire quali siano le condizioni del giocatore nerazzurro, uscito contro il Torino per un forte trauma all’osso iliaco con impegno del muscolo obliquo dell’addome. Venerdì 16 trasferta a Pisa.
Occhi puntati su Berat Djimsiti in casa Atalanta dopo la vittoria contro il Torino. Il difensore nerazzurro, costretto a lasciare il campo alla fine del primo tempo contro i granata, è alle prese con un forte trauma all’osso iliaco con impegno del muscolo obliquo dell’addome.
I controlli medici post-partita hanno escluso fratture ma lunedì 12 gennaio, alla ripresa degli allenamenti, saranno svolti nuovi accertamenti per delineare il quadro clinico e i tempi di recupero.
Oltre a Djimsiti, restano sotto osservazione Bellanova e Kolasinac in vista della gara di venerdì 16 contro il Pisa all’Arena Garibaldi (alle 20,45). Palladino attende anche il rientro di Kossounou, eliminato in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio, e non è escluso che in Toscana possa schierare in attacco dall’inizio Scamacca, entrato nella ripresa contro il Torino.
