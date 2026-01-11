Atalanta, occhi puntati su Djimsiti: lunedì 12 nuovi accertamenti per il difensore

Occhi puntati su Berat Djimsiti in casa Atalanta dopo la vittoria contro il Torino. Il difensore nerazzurro, costretto a lasciare il campo alla fine del primo tempo contro i granata, è alle prese con un forte trauma all’osso iliaco con impegno del muscolo obliquo dell’addome.

I controlli medici post-partita hanno escluso fratture ma lunedì 12 gennaio, alla ripresa degli allenamenti, saranno svolti nuovi accertamenti per delineare il quadro clinico e i tempi di recupero.