Atalanta, ottimismo per Djimsiti verso il Lecce. Crollo Juve: i bianconeri fermi a -5

Cresce l’ottimismo per Berat Djimsiti in casa Atalanta. Mercoledì 23 aprile il difensore nerazzurro ha cominciato a lavorare sul campo, seppure a livello individuale, e potrebbe tentare il recupero per la gara di venerdì 25 al Gewiss (alle 20,45) con il Lecce. Si allontana invece il ritorno di Stefan Posch che potrebbe rientrare il 4 maggio contro il Monza.

Il dubbio sul recupero di Djimsiti tiene in stand-by la composizione della difesa anti-Lecce: se Berat non dovesse farcela Gasp potrebbe lanciare contemporaneamente Kossounou e Toloi accanto a Hien o arretrare de Roon con uno tra l’ivoriano e il capitano accanto a Hien. Con de Roon in difesa, Pasalic farebbe coppia con Ederson in mediana con uno tra Cuadrado e De Ketelaere a supporto di Lookman e Retegui in attacco.

La Juventus ko resta a -5