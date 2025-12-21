Sport / Bergamo Città
Domenica 21 Dicembre 2025
Atalanta, Palladino: «Le partite “sporche” fanno crescere»
CALCIO. Il mister nerazzurro ai microfoni di Dazn alla fine della gara vinta all’ultimo secondo a Genova con gol di Hien al 94’.
«In Serie A non esistono partite facili», chiarisce subito il tecnico nerazzurro, rendendo merito agli avversari. «Faccio i complimenti al Genoa: nonostante l’inferiorità numerica ha dato tutto, non ha mollato un centimetro ed è sempre arrivato sui duelli individuali».
«Scardinare una difesa così non è semplice. Siamo stati un po’ lenti nel giro palla, dovevamo aprire di più il gioco, sfruttare meglio gli uno contro uno sugli esterni e allargare le loro maglie. Nel secondo tempo abbiamo aggiustato qualcosa, ma ci sono sicuramente aspetti da migliorare».
Conta soprattutto il risultato
«Oggi serviva vincere. I tre punti erano fondamentali: è stata una partita sporca, ma queste vittorie danno entusiasmo e rafforzano il carattere della squadra». Palladino sul gol ha esultato con i suoi giocatori: «Non sono uno che esulta così, è la prima volta. Ma vedere i ragazzi correre mi ha trascinato. Vincere in sofferenza mi piace, perché tempra il carattere: in Serie A non ci sono solo partite pulite, ma anche gare di lotta».
«L’obiettivo era fare più punti possibili prima di queste partite ed entrare nella parte sinistra della classifica. Questo dà morale e autostima. Ora dobbiamo pensare una gara alla volta: ce la giocheremo con tutti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA