Atalanta, Palladino: «Le partite “sporche” fanno crescere»

« In Serie A non esistono partite facili », chiarisce subito il tecnico nerazzurro, rendendo merito agli avversari. «Faccio i complimenti al Genoa : nonostante l’inferiorità numerica ha dato tutto, non ha mollato un centimetro ed è sempre arrivato sui duelli individuali».

« Scardinare una difesa così non è semplice . Siamo stati un po’ lenti nel giro palla, dovevamo aprire di più il gioco, sfruttare meglio gli uno contro uno sugli esterni e allargare le loro maglie. Nel secondo tempo abbiamo aggiustato qualcosa, ma ci sono sicuramente aspetti da migliorare».

Conta soprattutto il risultato

«Oggi serviva vincere. I tre punti erano fondamentali: è stata una partita sporca, ma queste vittorie danno entusiasmo e rafforzano il carattere della squadra». Palladino sul gol ha esultato con i suoi giocatori: «Non sono uno che esulta così, è la prima volta. Ma vedere i ragazzi correre mi ha trascinato. Vincere in sofferenza mi piace, perché tempra il carattere: in Serie A non ci sono solo partite pulite, ma anche gare di lotta».