Atalanta, Raspadori verso il forfait: allarme attacco per il Borussia

Allarme per Giacomo Raspadori in casa Atalanta in vista della gara d’andata dei playoff di Champions, martedì 17 febbraio al Westfalenstadion di Dortmund (alle 21) contro il Borussia . L’attaccante nerazzurro è alle prese con un risentimento muscolare al flessore della gamba sinistra che lo ha costretto a lasciare il campo nel finale del match contro la Lazio.

Le ultime verso il Dortmund

Le speranze di recupero sono minime ma sarà l’esito della risonanza, lunedì 16, a stabilire se Raspadori sia in grado di partire con la squadra o se la sua sosta ai box debba invece prolungarsi.