Sport / Bergamo Città
Domenica 15 Febbraio 2026

Atalanta, Raspadori verso il forfait: allarme attacco per il Borussia

CALCIO. Lunedì 16 febbraio è atteso l’esito della risonanza sul risentimento ai flessori della punta nerazzurra, che va verso lo stop. A Dortmund martedì 17 (alle 21) probabile conferma di Samardzic e Zalewski sulla linea dei trequartisti.

Nicola Zalewski in azione (e in gol ) contro la Lazio: l’esterno polacco è in un gran momento di forma ed è atteso dalla conferma martedì 17 a Dortmund
(Foto di Ansa)

Allarme per Giacomo Raspadori in casa Atalanta in vista della gara d’andata dei playoff di Champions, martedì 17 febbraio al Westfalenstadion di Dortmund (alle 21) contro il Borussia. L’attaccante nerazzurro è alle prese con un risentimento muscolare al flessore della gamba sinistra che lo ha costretto a lasciare il campo nel finale del match contro la Lazio.

Le ultime verso il Dortmund

Le speranze di recupero sono minime ma sarà l’esito della risonanza, lunedì 16, a stabilire se Raspadori sia in grado di partire con la squadra o se la sua sosta ai box debba invece prolungarsi.

Fuori De Ketelaere, Palladino a Dortmund rischia di avere poche scelte in attacco. Nel collaudato 3-4-2-1 il tecnico nerazzurro potrebbe confermare Samardzic con Zalewski a sostegno del centravanti, che vede in ballottaggio Scamacca e Krstovic. In difesa Kolasinac è in vantaggio su Ahanor, a sinistra Bernasconi sembra in pole con Zappacosta a destra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Giacomo Raspadori
De Ketelaere
Atalanta
Borussia