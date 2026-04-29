Atalanta, Scamacca favorito su Krstovic in attacco contro il Genoa

Zalewski a tutta fascia o ala

Il resto della formazione dovrebbe contemplare due o tre modifiche rispetto a quella uscita sconfitta dal match in Sardegna. Condizione e stanchezza permettendo, Ederson potrebbe riprendere il suo posto a centrocampo, in sostituzione di Pasalic, così come Zalewski, che sulla sinistra può essere schierato sia a tutta fascia stante l’assenza di Bernasconi (in questo caso davanti a lui giocherebbe Raspadori, con Zappacosta a destra e Bellanova in panchina), sia come ala al posto di «Jack» (e qui gli esterni sarebbero Bellanova a destra e Zappacosta a sinistra). Hien, recuperato, «insidia» Djimsiti al centro della difesa.