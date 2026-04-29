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Sport / Bergamo Città Mercoledì 29 Aprile 2026

Atalanta, Scamacca favorito su Krstovic in attacco contro il Genoa

CALCIO. Il match contro i Grifoni sabato 2 maggio alle 20,45 alla New Balance Arena. Hien, recuperato, «insidia» Djimsiti al centro della difesa.

Atalanta, Scamacca favorito su Krstovic in attacco contro il Genoa
Gianluca Scamacca, a sinistra, festeggiato da Giacomo Raspadori per il primo dei due gol segnati a Cagliari
(Foto di Afb)

L’Atalanta si avvicina al match casalingo di sabato 2 maggio contro il Genoa (alle 20,45 alla New Balance Arena) con Scamacca in pole su Krstovic per il posto da titolare al centro dell’attacco: l’attaccante romano si è rilanciato con la doppietta di Cagliari, purtroppo vana ai fini del risultato, e potrebbe dunque partire dal 1’.

Zalewski a tutta fascia o ala

Il resto della formazione dovrebbe contemplare due o tre modifiche rispetto a quella uscita sconfitta dal match in Sardegna. Condizione e stanchezza permettendo, Ederson potrebbe riprendere il suo posto a centrocampo, in sostituzione di Pasalic, così come Zalewski, che sulla sinistra può essere schierato sia a tutta fascia stante l’assenza di Bernasconi (in questo caso davanti a lui giocherebbe Raspadori, con Zappacosta a destra e Bellanova in panchina), sia come ala al posto di «Jack» (e qui gli esterni sarebbero Bellanova a destra e Zappacosta a sinistra). Hien, recuperato, «insidia» Djimsiti al centro della difesa.

Nessuna novità sul fronte infortuni: tutti a disposizione tranne il già citato Bernasconi (stagione finita per la lesione al legamento collaterale mediale: terapie per lui) e Rossi (pubalgia, lavoro individuale: è in forse).

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