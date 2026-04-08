Atalanta: Scamacca in gruppo, verso il recupero per la Juventus

Gianluca Scamacca ha ormai recuperato in vista della partita di sabato 11 aprile a Bergamo (ore 20.45) dell’Atalanta contro la Juventus. Il centravanti della Nazionale Italiana che, pur convocato, ha dovuto saltare i playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Irlanda del Nord e Bosnia, alla ripresa degli allenamenti dei nerazzurri a Zingonia ha lavorato in parte col resto della squadra.