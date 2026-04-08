Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Mercoledì 08 Aprile 2026

Atalanta: Scamacca in gruppo, verso il recupero per la Juventus

A ZINGONIA. L’attaccante ha saltato anche gli impegni della Nazionale Italiana per una lesione.

Atalanta: Scamacca in gruppo, verso il recupero per la Juventus
Gianluca Scamacca

Gianluca Scamacca ha ormai recuperato in vista della partita di sabato 11 aprile a Bergamo (ore 20.45) dell’Atalanta contro la Juventus. Il centravanti della Nazionale Italiana che, pur convocato, ha dovuto saltare i playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Irlanda del Nord e Bosnia, alla ripresa degli allenamenti dei nerazzurri a Zingonia ha lavorato in parte col resto della squadra.

All’attaccante romano, classe 1999, il 21 marzo scorso era stata riscontrata la lesione muscolo-fasciale di primo grado all’adduttore destro, un piccolo strappo. Un infortunio probabilmente risalente all’ottavo di finale di ritorno di Champions League in casa del Bayern Monaco. In vista del prossimo impegno di Campionato resta invece in dubbio Isak Hien, vittima di postumi distrattivi alla giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro nella semifinale playoff della Svezia contro l’Ucraina a Siviglia il 26 marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Gianluca Scamacca
Isak Hien
Atalanta
Juventus
nazionale italiana