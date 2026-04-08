Atalanta, Scamacca migliora: crescono le chance per la gara contro la Juventus

Sorriso in casa Atalanta: Gianluca Scamacca potrebbe farcela per la gara con la Juve. Mercoledì 8 aprile il centravanti nerazzurro, alle prese con una lesione all’adduttore destro, si è allenato parzialmente con il gruppo e le chance di poterlo rivedere tra i disponibili nella sfida di sabato 11 alla New Balance Arena (alle 20,45) sono in rialzo.