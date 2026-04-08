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Sport / Bergamo Città Mercoledì 08 Aprile 2026

Atalanta, Scamacca migliora: crescono le chance per la gara contro la Juventus

CALCIO. Mercoledì 8 aprile il centravanti, ai box per una lesione all’adduttore destro, si è allenato parzialmente con la squadra e potrebbe essere convocato per la sfida di sabato 11 a Bergamo. Variabile Raspadori

Atalanta, Scamacca migliora: crescono le chance per la gara contro la Juventus
Gianluca Scamacca in azione contro l’Udinese: il centravanti dell’Atalanta punta alla convocazione per la partita clou contro la Juventus, sabato 11 a Bergamo
(Foto di Afb)

Sorriso in casa Atalanta: Gianluca Scamacca potrebbe farcela per la gara con la Juve. Mercoledì 8 aprile il centravanti nerazzurro, alle prese con una lesione all’adduttore destro, si è allenato parzialmente con il gruppo e le chance di poterlo rivedere tra i disponibili nella sfida di sabato 11 alla New Balance Arena (alle 20,45) sono in rialzo.

Più lunghi invece i tempi di recupero di Hien, ai box per i postumi distrattivi al bicipite femorale sinistro, che prosegue col lavoro individuale: lo svedese potrebbe rientrare per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio (il 22 aprile).

In dubbio il terzo portiere Rossi (pubalgia), Palladino sembra orientato a confermare sostanzialmente la formazione scesa in campo inizialmente a Lecce, con Krstovic al centro dell’attacco e la variabile Raspadori, a caccia di una maglia.

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