Atalanta, sette assenti contro il Bologna in Coppa Italia: Toloi o de Roon in difesa. Posch molto vicino

Allarme infermeria in casa Atalanta in vista de quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna, martedì 4 febbraio al Gewiss Stadium (alle 21).

Contro il Bologna saranno quindi sette gli assenti per Gian Piero Gasperini che dovrà fare di necessità virtù. Nel probabile 3-4-1-2 Toloi completerà il trio difensivo con Hien e Djimsiti, salvo arretramento di de Roon. In questo caso in mediana verrebbe inserito Pasalic, con ballottaggio Brescianini-Samardzic sulla trequarti, alle spalle della coppia Retegui-De Ketelaere. Probabile panchina per il neo-acquisto Daniel Maldini.