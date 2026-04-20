Atalanta, si allontana il rientro di Hien: verso il forfait con la Lazio

Hien è sempre in dubbio per la Lazio. Lo svedese, che sta recuperando dai postumi all’adduttore, non è ancora tornato in gruppo e continua a lavorare a parte sul campo: essendo la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì 22 aprile alle 21 alla New Balance Arena, il suo rientro appare sempre più lontano, e anche se convocato partirà dalla panchina, con il posto al centro della retroguardia ancora occupato da Djimsiti. In bilico anche il terzo portiere Rossi (pubalgia), recuperato Sulemana dopo la botta al piede. Lavoro part-time non preoccupante lunedì 20 per Scalvini e Kolasinac, a causa delle contusioni rimediate contro la Roma. Entrambi dovrebbero essere titolari.