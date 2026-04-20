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Sport / Bergamo Città Lunedì 20 Aprile 2026

Atalanta, si allontana il rientro di Hien: verso il forfait con la Lazio

CALCIO. Diminuiscono le chance del difensore svedese per la semifinale di ritorno della Coppa Italia di mercoledì 22 aprile. Recuperato invece Sulemana.

Atalanta, si allontana il rientro di Hien: verso il forfait con la Lazio
Sempre meno probabile il rientro in Coppa Italia contro la Lazio di Isak Hien, difensore svedese di 27 anni
(Foto di Afb)

Bergamo

Hien è sempre in dubbio per la Lazio. Lo svedese, che sta recuperando dai postumi all’adduttore, non è ancora tornato in gruppo e continua a lavorare a parte sul campo: essendo la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì 22 aprile alle 21 alla New Balance Arena, il suo rientro appare sempre più lontano, e anche se convocato partirà dalla panchina, con il posto al centro della retroguardia ancora occupato da Djimsiti. In bilico anche il terzo portiere Rossi (pubalgia), recuperato Sulemana dopo la botta al piede. Lavoro part-time non preoccupante lunedì 20 per Scalvini e Kolasinac, a causa delle contusioni rimediate contro la Roma. Entrambi dovrebbero essere titolari.

Ballottaggio Krstovic-Scamacca

In Coppa Italia è ragionevole ipotizzare il ritorno dal 1’ a sinistra di Zalewski e Bernasconi, anche se Raspadori è in lizza per l’attacco (nel caso, l’italo-polacco potrebbe arretrare a tutta fascia); Bellanova tornerà in panchina a favore di Zappacosta. In mezzo de Roon ed Ederson, davanti De Ketelaere e solito ballottaggio tra Scamacca e Krstovic.

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