Sport / Bergamo Città
Lunedì 22 Dicembre 2025
Atalanta, subito in campo in vista dell’Inter: comincia il tour de force d’alta quota
CALCIO. Dopo il successo col Genoa, lunedì 22 dicembre i nerazzurri si sono allenati per la gara contro i milanesi, domenica 28 alle 20.45 alla New Balance Arena. Sullo sfondo le sfide alla Roma, il 3 gennaio, e al Bologna il 7.
È iniziata l’operazione tour de force in casa Atalanta. Dopo il successo in extremis a Marassi contro il Genoa, lunedì 22 dicembre i nerazzurri sono tornati ad allenarsi in vista del match post-natalizio contro l’Inter, domenica 28 alla New Balance Arena alle 20.45. Seduta di «scarico» per chi ha giocato a Genova, più intensa per gli altri. Sul fronte infortunati, Bakker si è allenato individualmente in campo, solo terapie per Djimsiti e Bellanova.
Tutti e tre saranno ai box contro l’Inter nella gara che inaugura il trittico d’alta quota. Dopo la sfida alla squadra di Chivu, sabato 3 gennaio a Bergamo alle 20.45 i nerazzurri affronteranno la Roma del grande ex Gasperini prima della gara di mercoledì 7 gennaio alle 18.30 al Dall’Ara contro il Bologna.
