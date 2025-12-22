Atalanta, subito in campo in vista dell’Inter: comincia il tour de force d’alta quota

È iniziata l’operazione tour de force in casa Atalanta. Dopo il successo in extremis a Marassi contro il Genoa, lunedì 22 dicembre i nerazzurri sono tornati ad allenarsi in vista del match post-natalizio contro l’Inter, domenica 28 alla New Balance Arena alle 20.45. Seduta di «scarico» per chi ha giocato a Genova, più intensa per gli altri. Sul fronte infortunati, Bakker si è allenato individualmente in campo, solo terapie per Djimsiti e Bellanova.