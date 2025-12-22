Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Lunedì 22 Dicembre 2025

Atalanta, subito in campo in vista dell’Inter: comincia il tour de force d’alta quota

CALCIO. Dopo il successo col Genoa, lunedì 22 dicembre i nerazzurri si sono allenati per la gara contro i milanesi, domenica 28 alle 20.45 alla New Balance Arena. Sullo sfondo le sfide alla Roma, il 3 gennaio, e al Bologna il 7.

Raffaele Palladino dà indicazioni durante la gara contro il Genoa. La vittoria in extremis a Marassi può mettere le ali all’Atalanta attesa da Inter, Roma e Bologna
Raffaele Palladino dà indicazioni durante la gara contro il Genoa. La vittoria in extremis a Marassi può mettere le ali all’Atalanta attesa da Inter, Roma e Bologna
(Foto di Afb)

È iniziata l’operazione tour de force in casa Atalanta. Dopo il successo in extremis a Marassi contro il Genoa, lunedì 22 dicembre i nerazzurri sono tornati ad allenarsi in vista del match post-natalizio contro l’Inter, domenica 28 alla New Balance Arena alle 20.45. Seduta di «scarico» per chi ha giocato a Genova, più intensa per gli altri. Sul fronte infortunati, Bakker si è allenato individualmente in campo, solo terapie per Djimsiti e Bellanova.

Tutti e tre saranno ai box contro l’Inter nella gara che inaugura il trittico d’alta quota. Dopo la sfida alla squadra di Chivu, sabato 3 gennaio a Bergamo alle 20.45 i nerazzurri affronteranno la Roma del grande ex Gasperini prima della gara di mercoledì 7 gennaio alle 18.30 al Dall’Ara contro il Bologna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Atalanta