Atalanta, turnover col Sassuolo: Ederson e Krstovic verso una maglia da titolari

Idea turnover in casa Atalanta , in vista della gara di domenica primo marzo a Reggio Emilia (alle 15) contro il Sassuolo . Dopo le fatiche di Champions nell’impresa contro il Borussia e in attesa della semifinale d’andata di Coppa Italia , mercoledì 4 marzo a Roma contro la Lazio, Palladino potrebbe cambiare faccia alla formazione nerazzurra.

Fuori De Ketelaere e Raspadori, il tecnico nerazzurro potrebbe ritrovare in mediana Ederson, in coppia con Pasalic, con de Roon a riposo. Davanti a Carnesecchi, in difesa Ahanor potrebbe affiancare Scalvini e uno tra Hien e Djimsiti, con Bellanova favorito a destra e Bernasconi a sinistra.