Sport / Bergamo Città Sabato 28 Febbraio 2026

Atalanta, turnover col Sassuolo: Ederson e Krstovic verso una maglia da titolari

CALCIO. Dopo l’impresa di Champions col Borussia domenica primo marzo a Reggio Emilia (alle 15) col Sassuolo Palladino potrebbe cambiare volto all’undici di partenza. In difesa scalpita Ahanor, in attacco Sulemana in pole.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Nikola Krstovic, qui in azione nella gara contro il Napoli, potrebbe partire titolare al centro dell’attacco domenica primo marzo a Reggio Emilia contro il Sassuolo
(Foto di Afb)

Idea turnover in casa Atalanta, in vista della gara di domenica primo marzo a Reggio Emilia (alle 15) contro il Sassuolo. Dopo le fatiche di Champions nell’impresa contro il Borussia e in attesa della semifinale d’andata di Coppa Italia, mercoledì 4 marzo a Roma contro la Lazio, Palladino potrebbe cambiare faccia alla formazione nerazzurra.

Fuori De Ketelaere e Raspadori, il tecnico nerazzurro potrebbe ritrovare in mediana Ederson, in coppia con Pasalic, con de Roon a riposo. Davanti a Carnesecchi, in difesa Ahanor potrebbe affiancare Scalvini e uno tra Hien e Djimsiti, con Bellanova favorito a destra e Bernasconi a sinistra.

Ballottaggi anche in attacco, dove Krstovic potrebbe partire dal 1’ con Samardzic e Sulemana a supporto, e Zalewski almeno inizialmente in panchina.

