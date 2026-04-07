Atalanta, via all’operazione Juventus: Pasalic e Raspadori scalpitano
CALCIO. Dopo la vittoria a Lecce mercoledì 8 aprile i nerazzurri riprenderanno gli allenamenti in vista della gara contro i bianconeri, sabato 11 alla New Balance Arena (alle 20,45). Ancora ai box Hien e Scamacca.
Via alla missione Juventus in casa Atalanta. Dopo il successo a Lecce nel giorno di Pasquetta, mercoledì 8 aprile è in programma la ripresa in vista della gara con i bianconeri, sabato 11 alla New Balance Arena (alle 20,45), in uno scontro cruciale per l’Europa.
Contro la squadra di Spalletti, Palladino sarà probabilmente costretto a rinunciare nuovamente a Hien e Scamacca, entrambi fermi ai box e candidati a rientrare contro la Roma (sabato 18), e potrebbe confermare la formazione schierata a Lecce. Ma anche Pasalic e Raspadori sono in corsa per una maglia dal 1’ e potrebbero insidiare sino alla fine i titolari.
Tra i bianconeri mancherà McKennie, squalificato per una giornata,e sono in forte dubbio Perin e Vlahovic, entrambi alle prese con un risentimento al polpaccio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA