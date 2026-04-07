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Sport / Bergamo Città Martedì 07 Aprile 2026

Atalanta, via all’operazione Juventus: Pasalic e Raspadori scalpitano

CALCIO. Dopo la vittoria a Lecce mercoledì 8 aprile i nerazzurri riprenderanno gli allenamenti in vista della gara contro i bianconeri, sabato 11 alla New Balance Arena (alle 20,45). Ancora ai box Hien e Scamacca.

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Atalanta, via all’operazione Juventus: Pasalic e Raspadori scalpitano
Giacomo Raspadori in azione a Lecce: in Salento l’attaccante ha segnato il secondo gol con la maglia dell’Atalanta e spera di giocare dal 1’ contro la Juventus
(Foto di Afb)

Via alla missione Juventus in casa Atalanta. Dopo il successo a Lecce nel giorno di Pasquetta, mercoledì 8 aprile è in programma la ripresa in vista della gara con i bianconeri, sabato 11 alla New Balance Arena (alle 20,45), in uno scontro cruciale per l’Europa.

Contro la squadra di Spalletti, Palladino sarà probabilmente costretto a rinunciare nuovamente a Hien e Scamacca, entrambi fermi ai box e candidati a rientrare contro la Roma (sabato 18), e potrebbe confermare la formazione schierata a Lecce. Ma anche Pasalic e Raspadori sono in corsa per una maglia dal 1’ e potrebbero insidiare sino alla fine i titolari.

Tra i bianconeri mancherà McKennie, squalificato per una giornata,e sono in forte dubbio Perin e Vlahovic, entrambi alle prese con un risentimento al polpaccio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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