Atalanta, via all’operazione Juventus: Pasalic e Raspadori scalpitano

Contro la squadra di Spalletti, Palladino sarà probabilmente costretto a rinunciare nuovamente a Hien e Scamacca, entrambi fermi ai box e candidati a rientrare contro la Roma (sabato 18), e potrebbe confermare la formazione schierata a Lecce. Ma anche Pasalic e Raspadori sono in corsa per una maglia dal 1’ e potrebbero insidiare sino alla fine i titolari.