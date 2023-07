Atalanta, Zapata accende l’entusiasmo dei tifosi. Sabato il Locarno

Duván Zapata c’è. Siamo solo alle fasi iniziali del lavoro di recupero dopo l’infortunio muscolare alla fine della stagione scorsa, ma venerdì 21 luglio è bastato che l’attaccante colombiano spuntasse dagli spogliatoi per cominciare il lavoro differenziato sul campo per scatenare l’entusiasmo dei tifosi, come sempre numerosi ed entusiasti sulle tribune del centro sportivo di Clusone per assistere alla seduta pomeridiana dei nerazzurri. Lui, Duván, ha ricambiato i cori dei tifosi con sorrisi e applausi, mentre il resto della squadra dava vita a partitelle 6 contro 6 giocate a ritmi serratissimi. Ritmi blandi ovviamente per il colombiano: il pieno recupero atletico non è imminente, ma siamo sulla buona strada, e l’impegno mostrato sul campo è sicuramente un buon segnale.