Atletica, Bergamo vuol mettersi il tricolore: sogni di gloria agli Italiani junior e promesse

La kermesse tricolore farà da ideale apripista agli Europei Under 23, in programma in Norvegia dal 17 luglio, e dal campionato continentale Under 20 in Finlandia, in agosto, e per i colori orobici vedrà in prima fila il 19enne ostacolista di Treviolo Matteo Togni, tra i favoriti, ed Elisa Valensin in gara sui 200.