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Sport / Bergamo Città Martedì 07 Aprile 2026

Bergamo sorride con i «maestri» d’Europa: Nicotra e Vecchierelli sul podio

ATLETICA. A Torun (Polonia), ai Campionati continentali indoor master, i due orobici sorridono con la medaglia al collo: Francesco conquista il bronzo nella staffetta 4x200 SM 45, Giuseppe è argento nella staffetta mista M 50.

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Bergamo sorride con i «maestri» d’Europa: Nicotra e Vecchierelli sul podio
Giuseppe Vecchierelli a sinistra e accanto a lui Francesco Nicotra, protagonisti con le staffette azzurre agli Europei master indoor di Torun, in Polonia

«Maestri» da medaglia. A Torun, Polonia, Bergamo esulta agli Europei indoor master di atletica con Francesco Nicotra e Giuseppe Vecchierelli per un podio-bis in staffetta che profuma orgoglio.

Nicotra, classe ’78 di Osio Sotto, tesserato per la Virtus Castenedolo, conquista il bronzo nella 4x200 metri SM 45 insieme con Barbato De Stefano, Michele Zucca e Fabrizio Lauretani. I quattro azzurri chiudono in 1’43”99, alle spalle dell’Inghilterra vincitrice (1’35”80) e della Germania (1’38”06).

Sorride dal podio anche Vecchierelli, 55 anni di Martinengo, ultimo frazionista della staffetta mista M 50 completata da Marta Manfrin, Cristina Sanulli e Andrea Portalatini, seconda (1’43”99) dietro soltanto all’imprendibile Svezia (1’40”88).

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