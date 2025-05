«Ripetersi sarà molto difficile». Mister Gasp: «Con l’Atalanta il confronto è su questo»

«Gli obiettivi non sono scontati come appaiono»

« Stavolta abbiamo messo in fila molte grandi . Io ero convinto di poter alzare l’asticella, solo l’Inter secondo me era più forte. Credo che l’abbiamo fatto, è arrivato davanti un Napoli straordinario. Con meno sfortuna (gli infortuni), c’erano tutte le condizioni per provare a essere vicini ...Considerato che il campionato si chiude con un punteggio molto basso. Ero fortemente convinto di potercela fare, ma i ragazzi hanno fatto il massimo: 74 punti sono tanti per questa squadra, in un campionato così impegnativo, mettendo dietro tante grandi squadre con delle giornate di anticipo».

«Non so se abbassare l’asticella sarà accettato o meno, al di là dei contratti che sono l’ultima cosa a cui penso.Kolasinac è infortunato, Kossounou e Posch non sono ancora dell’Atalanta, Scalvini rientrerà dopo tempo di inattività come Scamacca, poi ci sono alcuni titolari che non è sicuro che restino. Basta essere chiari: gli obiettivi non sono scontati come appaiono», spiega Gasperini che sottolinea: «Bisognerà rifondare con tanta umiltà, la tifoseria però si aspetta lo Scudetto, ma raggiungere la Champions è già qualcosa di straordinario. Mi spiace, dopo nove anni, di dover abbassare l’asticella per la prima volta e non so se sarà accettato o meno».