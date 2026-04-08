Coppa Italia Primavera, l’Atalanta batte il Sassuolo e vola in finale contro la Juve

Pedretti, Camara. Un gol per tempo e l’Atalanta è in finale nella Coppa Italia Primavera. Mercoledì 8 aprile i giovani nerazzurri di Giovanni Bosi (espulso nella ripresa per proteste) sbancano il campo del Sassuolo con un netto 2-0 in una gara ben gestita e sbloccata al 34’ da Pedretti dopo una conclusione di Baldo respinta dalla difesa neroverde.