Coppa Italia Primavera, l’Atalanta batte il Sassuolo e vola in finale contro la Juve
CALCIO. Mercoledì 8 aprile i nerazzurri di Bosi espugnano il campo dei neroverdi grazie al gol nel primo tempo di Pedretti, che centra anche un palo, e al raddoppio di Camara nella ripresa. Ultima sfida contro la Juventus che ha battuto 2-0 il Parma.
Pedretti, Camara. Un gol per tempo e l’Atalanta è in finale nella Coppa Italia Primavera. Mercoledì 8 aprile i giovani nerazzurri di Giovanni Bosi (espulso nella ripresa per proteste) sbancano il campo del Sassuolo con un netto 2-0 in una gara ben gestita e sbloccata al 34’ da Pedretti dopo una conclusione di Baldo respinta dalla difesa neroverde.
Il possibile raddoppio di Pedretti, in avvio di ripresa, si stampa sul palo, ma il 2-0 è solo rimandato ed è firmato in contropiede da Camara dopo una progressione personale a poco meno di un quarto d’ora dal termine.
Il Sassuolo nel finale spreca la chance dell’1-2 e alla fine festeggiano i ragazzi di Bosi che in finale sfideranno la Juventus che ha battuto 2-0 il Parma
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