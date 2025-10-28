Burger button
Sport / Bergamo Città
Martedì 28 Ottobre 2025

De Cumis è tricolore di Spartan Race.
«Ho vinto anche contro me stessa»

CORSA A OSTACOLI. Anna Iamundo De Cumis, 47enne bergamasca, ha vinto il Campionato italiano di Spartan Race (si tratta di una corsa a ostacoli) nella fascia d’età 45-49 a Città Sant’Angelo nel Pescarese.

Anna Iamundo De Cumis, 47enne bergamasca, campionessa italiana di Spartan Race nella fascia 45-49
̀̀̀La 47enne bergamasca, mamma di tre figli (Nina 10 anni, Nicola e Mattia gemelli di 9), ha conquistato il titolo nazionale vincendo l’ultima tappa disputata in Abruzzo. La disciplina di corsa a ostacoli - naturali e artificiali - si articola su un format con tre distanze (sprint 5 km, 20 ostacoli; super 10 km, 25 ostacoli; beast 21 km, 30 ostacoli). «Si tratta di competizioni di derivazione militare - spiega Anna - che richiedono un background completo e tantissima abnegazione. Aver vinto è stata anche una sfida con me stessa, ce l’ho fatta e sono orgogliosa».

Nel 2026 il sogno mondiale

Per entrare in classifica su quattro prove era necessario completarne tre. Iamundo De Cumis, che non ha partecipato alla prima a Gubbio, è stata protagonista a maggio a Cesenatico, a settembre a Misano e ha conquistato l’appuntamento conclusivo. Già seconda al Campionato francese (ogni nazione ha un suo sviluppo), nel 2026 l’obiettivo è fare la voce grossa, sognando il Mondiale di novembre ad Abu Dhabi.

