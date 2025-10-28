̀̀̀La 47enne bergamasca, mamma di tre figli (Nina 10 anni, Nicola e Mattia gemelli di 9), ha conquistato il titolo nazionale vincendo l’ultima tappa disputata in Abruzzo. La disciplina di corsa a ostacoli - naturali e artificiali - si articola su un format con tre distanze (sprint 5 km, 20 ostacoli; super 10 km, 25 ostacoli; beast 21 km, 30 ostacoli). «Si tratta di competizioni di derivazione militare - spiega Anna - che richiedono un background completo e tantissima abnegazione. Aver vinto è stata anche una sfida con me stessa, ce l’ho fatta e sono orgogliosa».