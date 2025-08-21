Burger button
Sport / Bergamo Città
Giovedì 21 Agosto 2025

Enduro Sei Giorni, tutti i percorsi: interessati Bergamo e 14 paesi

LA MANIFESTAZIONE. Speciali nelle valli Seriana, Cavallina, Calepio e Borlezza. Ci sarà anche la Conca della Presolana. Il via da Bergamo, una tappa a Covo.

Danilo Sechi
Danilo Sechi

Una panoramica di una prova speciale della Sei Giorni predisposta dalle parti di Clusone
Una panoramica di una prova speciale della Sei Giorni predisposta dalle parti di Clusone

Interesseranno soprattutto le aree est e nord-est della nostra provincia i percorsi della 99ª Sei Giorni di enduro, ovvero le valli Cavallina, Calepio, Seriana, Borlezza e la Conca della Presolana: 14 paesi più Bergamo. Limitato il coinvolgimento della parte sud, ci si arriverà solo in occasione della sesta ultima giornata, quella dedicata alle conclusive manche in stile motocross, che saranno disputate sulla pista di Covo. Le prime due giornate, domenica 24 e lunedì 25, saranno simili.

Dopo essere partiti dalla Fiera di Bergamo (il primo start del primo terzetto è fissato alle 7,30 del mattino) i piloti si dirigeranno verso Calcinate e quindi a Palosco (prima prova speciale), a Gandosso (seconda prova speciale) e a Foresto Sparso, Casazza e Zandobbio (terza prova speciale). Il giro verrà ripetuto due volte per un totale di 205 km. In totale sei i tratti cronometrati. I controlli orari saranno a Calcinate, Foresto Sparso e Casazza.

Martedì 26 agosto

Il tracciato di martedì 26 farà storia a sé. Dalla Fiera ci si sposterà ad Albino (prima prova speciale) da dove partirà un anello. Porterà alla pista Scalvina di Ponte Nossa (seconda prova speciale), a Piario (terza prova speciale), a Plarina (quarta prova speciale) e a Cavalli di Gromo (quinta prova speciale). Controlli orari a Albino, Ponte Nossa e Clusone. Abbastanza simili la quarta e la quinta giornata, a detta del direttore di gara Paolo Buratti le più impegnative. Ci si porterà nuovamente ad Albino (prima prova speciale), quindi alla Scalvina di Ponte Nossa (seconda prova speciale), a Piario (terza prova speciale), Bossico (quarta prova speciale) e Onore (quinta prova speciale). Controlli orari a Albino, Clusone, Castione della Presolana, Onore e Pora. La quinta tappa proporrà le prove speciali a Albino, Clusone, Castione/Onore, Bossico e Onore e i controlli orari a Albino, Clusone, Pora e Castione della Presolana. Un tranquillo trasferimento in direzione sud, fino a Covo, caratterizzerà la prima parte del sesto giorno. Quindi si disputeranno le manche di motocross, con partenze dei piloti rimasti in gara allineati al cancelletto. In mattinata saranno impegnati i piloti dei Club, nel pomeriggio quelli delle sfide più prestigiose. Sono anche previste le presentazioni da parte della Federmoto delle squadre azzurre che disputeranno il Trial delle Nazioni (a settembre, a Tolmezzo, Udine) e il Motocross delle Nazioni (a ottobre, negli Stati Uniti) e quindi le festose premiazioni finali.

Apre il Paddock alla Fiera

Giovedì 21 agosto, intanto, ci sarà l’apertura del Paddock per gli spettatori alla Fiera di Bergamo.

Bergamo
Albino
Bossico
Castione della Presolana
Clusone
Onore
sport
Motociclismo
Enduro
Paolo Buratti