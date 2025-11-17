Burger button
Sport / Bergamo Città
Lunedì 17 Novembre 2025

Europei, chiusura col botto per il quartetto bergamasco: bronzo nell’aerobic dance

GINNASTICA AEROBICA. A Ganja, in Azerbaigian, Andrea Colnago, Elisa Marras, Alice Pettinari e Giorgia Frigeni conquistano il terzo posto col resto della squadra azzurra dietro Ungheria e Romania. «Oltre le aspettative».

Elisa Marras, Andrea Colnago e Alice Pettinari (Aerobica Evolution) con l’oro nel team ranking e il bronzo nella dance agli Europei di Ganja, in Azerbaigian
Elisa Marras, Andrea Colnago e Alice Pettinari (Aerobica Evolution) con l’oro nel team ranking e il bronzo nella dance agli Europei di Ganja, in Azerbaigian

Un bronzo dorato al calar del sipario. Si sono chiusi con il botto gli Europei di ginnastica aerobica a Ganja, in Azerbaigian, per i bergamaschi Andrea Colnago, Elisa Marras, Alice Pettinari (Aerobica Evolution) e Giorgia Frigeni (Pol. Comunale Ghisalbese). Dopo il trionfo nel Team Ranking, il quartetto orobico ha centrato il terzo posto nell’Aerobic Dance insieme agli azzurri Lucrezia Rexhepi, Arianna Ciurlanti, Nicole Alighieri e Marcello Patteri. Titolo all’Ungheria, argento alla Romania.

«Le aspettative alla vigilia erano alte e ora possiamo dire che sono state superate», ha sottolineato Barbara Botti, allenatrice dell’Evolution. «Siamo orgogliosi della nostra Giorgia (Frigeni, ndr), bronzo speciale e meritatissimo», ha sorriso Barbara Gamba, direttrice tecnica della Ghisalbese.

Giorgia Frigeni (Pol. Comunale Ghisalbese) con le due medaglie (oro e bronzo) conquistate agli Europei
Giorgia Frigeni (Pol. Comunale Ghisalbese) con le due medaglie (oro e bronzo) conquistate agli Europei

Marras e Colnago hanno gareggiato anche nella coppia mista, firmando un brillante 5° posto.

