Sport / Bergamo Città
Giovedì 13 Novembre 2025

Europei di aerobica, Bergamo si gioca il poker d’assi

GINNASTICA. Da venerdì 14 novembre a domenica 16 a Ganja, in Azerbaigian, saranno anche gli orobici Elisa Marras, Alice Pettinari e Andrea Colnago (Evolution) e Gorgia Frigeni (Ghisalbese).

Ferraro/Fgi
(Foto di L’Italia agli Europei con Elisa Marras (prima da sinistra), Giorgia Frigeni (terzulitma da sin.), Alice Pettinari (penultima) e Andrea Colnago (primo da destra))

Un poker d’assi agli Europei, quattro facce dello stesso sogno. La ginnastica aerobica bergamasca punta gli occhi sui Campionati continentali a Ganja (Azerbaigian) da venerdì 14 novembre a domenica 16.

Quattro bergamaschi

Tra gli azzurri che cercheranno di stupire in pedana ci sono anche gli orobici Andrea Colnago, Elisa Marras e Alice Pettinari dell’Aerobica Evolution e Giorgia Frigeni della Polisportiva Ghisalbese. Marras sarà impegnata nell’individuale femmnile, nella coppia mista con Colnago e nell’aerobic dance come Pettinari e Colnago che sarà in pedana anche nel trio. Frigeni gareggerà nell’aerobic dance. «Le aspettative ci sono, incrociamo le dita», ha detto alla vigilia l’allenatrice dell’Evolution Barbara Botti. «Orgogliosi di Giorgia, se arrivassero podi tanto meglio»,è l’auspicio di Barbara Gamba, dt della Ghisalbese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Ginnastica
Andrea Colnago
Elisa Marras
Alice Pettinari
Giorgia Frigeni
Barbara Botti
Barbara Gamba
Aerobica Evolution
Polisportiva Ghisalbese