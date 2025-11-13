Sport / Bergamo Città
Giovedì 13 Novembre 2025
Europei di aerobica, Bergamo si gioca il poker d’assi
GINNASTICA. Da venerdì 14 novembre a domenica 16 a Ganja, in Azerbaigian, saranno anche gli orobici Elisa Marras, Alice Pettinari e Andrea Colnago (Evolution) e Gorgia Frigeni (Ghisalbese).
Un poker d’assi agli Europei, quattro facce dello stesso sogno. La ginnastica aerobica bergamasca punta gli occhi sui Campionati continentali a Ganja (Azerbaigian) da venerdì 14 novembre a domenica 16.
Quattro bergamaschi
Tra gli azzurri che cercheranno di stupire in pedana ci sono anche gli orobici Andrea Colnago, Elisa Marras e Alice Pettinari dell’Aerobica Evolution e Giorgia Frigeni della Polisportiva Ghisalbese. Marras sarà impegnata nell’individuale femmnile, nella coppia mista con Colnago e nell’aerobic dance come Pettinari e Colnago che sarà in pedana anche nel trio. Frigeni gareggerà nell’aerobic dance. «Le aspettative ci sono, incrociamo le dita», ha detto alla vigilia l’allenatrice dell’Evolution Barbara Botti. «Orgogliosi di Giorgia, se arrivassero podi tanto meglio»,è l’auspicio di Barbara Gamba, dt della Ghisalbese.
