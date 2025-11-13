Europei di aerobica, Bergamo si gioca il poker d’assi

Quattro bergamaschi

Tra gli azzurri che cercheranno di stupire in pedana ci sono anche gli orobici Andrea Colnago, Elisa Marras e Alice Pettinari dell’Aerobica Evolution e Giorgia Frigeni della Polisportiva Ghisalbese. Marras sarà impegnata nell’individuale femmnile, nella coppia mista con Colnago e nell’aerobic dance come Pettinari e Colnago che sarà in pedana anche nel trio. Frigeni gareggerà nell’aerobic dance. «Le aspettative ci sono, incrociamo le dita», ha detto alla vigilia l’allenatrice dell’Evolution Barbara Botti. «Orgogliosi di Giorgia, se arrivassero podi tanto meglio»,è l’auspicio di Barbara Gamba, dt della Ghisalbese.