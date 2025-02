Gasp: «Bisogna capire quale sia l’arbitro, se quello in campo o quello al Var». Scamacca si ferma ancora

Gian Piero Gasperini ai microfoni di Dazn ha parlato della partita finita 1-1 contro il Torino. Alla domanda se fosse mancata un po’ di precisione ha risposto: «Indubbiamente è sempre una questione di centimetri, ne bastano pochissimi per far diventare un occasione un gol. Non si vede quasi mai nel campionato una partita dominata così dall’inizio alla fine. Poi ci sono gli episodi quello che ci hanno tolto, il gol di Bellanova, un rigore non dato e un rigore sbagliato. Peccato ma ricordiamoci che sono passati solo tre giorni dal Barcellona, ci può stare».

Sull’acquisto di Maldini

«Siamo in questo momento contati in difesa, ma anche in attacco tirati. Avremo un giocatore in più con Maldini, dobbiamo capire le sue caratteristiche tecniche, ma in realtà saremo gli stessi perché è andato Zaniolo».

Scamacca dopo 1’ problema al quadricipite