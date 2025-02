Gasp: «Noi sempre all’altezza, la prestazione non è mai mancata»

«Indubbiamente la partita si è messa bene nel primo tempo, abbiamo chiuso con ampio vantaggio. Nella ripresa abbiamo avuto la possibilità di far giocare altri giocatori evitando qualche infortunio ulteriore, per la prima volta oggi non si è fatto male nessuno». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Dazn dopo il 5-0 all’Hellas Verona.