Gasperini verso l’addio: è più vicino alla Roma

Gasperini si allontana dall’Atalanta e si avvicina alla Roma. Il colpo di scena è arrivato ieri, in una giornata frenetica: in mattinata (lunedì 26 maggio) c’è stato un incontro a Zingonia in cui il tecnico ha formalmente comunicato la volontà di potere trattare con altri club, nel pomeriggio c’è stata l’accelerata della Roma, che ha messo sul piatto un triennale.

L’incontro a Zingonia

La mattina di lunedì 26 maggio, a Zingonia, Gasperini ha incontrato Antonio e Luca Percassi e Tony D’Amico: c’è stato un confronto di un paio d’ore e il tecnico, per la prima volta, ha chiesto di potere trattare con altre società. Anzi, secondo quanto emerso in serata, avrebbe proprio comunicato la volontà di andarsene. Poche ore dopo c’è stato il contatto con la Roma, che da tempo è interessata al piemontese: offerti tre anni di contratto a cifre simili a quelle che gli versa l’Atalanta (5 milioni a stagione più bonus). A questo punto tutto lascia pensare al suo approdo nella capitale: nel caso, il contratto con il club nerazzurro verrebbe sciolto con dodici mesi di anticipo.

Scenari che cambiano

Fino a ieri mattina si pensava che si dovesse aspettare la risposta di Gasperini all’Atalanta, che aveva messo sul piatto l’idea di un rinnovo di un ulteriore anno al contratto in scadenza nel 2026. Condizione necessaria, per il club, per potere continuare insieme, nel segno di una programmazione che è un punto fermo delle strategie di Zingonia, ma aspetto sul quale già tre mesi fa Gasp aveva fatto muro, dicendo di non volere allungare l’accordo.