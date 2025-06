Più Gasperini di Gasperini. Il ritratto tattico di Ivan Juric è la fotocopia di quello del predecessore, persino più estremizzato: non si parla di risultati, perché Gasp con l’Atalanta è sempre stato in alto e il croato con le sue squadre non è mai arrivato in Europa, ma di principi e idee calcistiche. Juric ha studiato alla scuola di Gasp, avendo lavorato con lui prima da calciatore (cinque anni, tra Crotone e Genoa), poi da collaboratore (con Inter e Palermo), prima di mettersi in proprio e iniziare la carriera da allenatore. Le strade dei due, che hanno mantenuto una stretta amicizia, si sono divise da tempo: nel frattempo il neo-allenatore della Roma è un po’ cambiato negli anni di Bergamo e quella di Juric sembra una versione gasperiniana un po’ vecchio stile.

Stessi principi

I concetti sono gli stessi: uno contro uno a tutto campo, pressing, ritmo, corsa, atletismo, retroguardia a tre e difensori che si staccano. Se c’è un clone di Gasperini, questo è proprio Juric. Con qualche aspetto accentuato: l’uomo di Spalato punta ancora di più sull’aggressione alta e porta i difensori a fare pressing anche dall’altra parte del campo. Per certi versi il suo è un calcio anche più estremo. Da dire però che la produzione offensiva non può essere paragonata: le squadre di Juric non hanno mai toccato i 50 gol in campionato, mentre Gasp ha sfiorato i cento. Il livello più basso delle squadre è una prima spiegazione.

Soluzioni offensive