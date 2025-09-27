La Tav debutta in campionato a Casale Monferrato. Villa: «Si riparte da zero»
BASKET, SERIE B NAZIONALE. Seconda giornata: trevigliesi all’esordio dopo il turno inaugurale di riposo. Il coach: «La gente si aspetta molto da noi, servono energia e attenzione».
Treviglio
Inizia domenica 28 settembre da Casale Monferrato, contro il Novipiù Monferrato, il secondo campionato di Serie B Nazionale della Tav Treviglio Brianza, in quella che di fatto è la seconda giornata del girone A: la Tav, team a riposo nel primo turno, gioca alle 18 un match da sempre con grande tradizione tra Casale e Treviglio in B e in A2.
La «nuova» Tav viene da un bel precampionato, seppur disputato con molte assenze, alcune delle quali persisteranno anche al debutto in campionato: Giacomo Zanetti rientrerà solo a cavallo del nuovo anno, ancora fuori anche capitan Davide Reati, mentre c’è qualche possibilità di rivedere il centro Sandi Marcius. Buone impressioni hanno finora destato i nuovi Pietro Agostini, Richard Morina, Michele Rubbini, Tommaso Rossi e Simon Obinna Anaekwe; positivo anche il confermato Marco Restelli.
«Limitare le fiammate da tre punti»
Il coach Davide Villa vede una prova già importante per i suoi ragazzi: «È una nuova stagione, c’é voglia di fare bene come in ogni stagione che inizia. Tutti gli inizi sono sempre difficili, da noi poi le persone si aspettano molto, vista la scorsa stagione. Dobbiamo essere bravi a capire che si riparte da zero. A Casale sarà battaglia, ci serviranno energia e attenzione per limitare le loro fiammate da tre punti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA