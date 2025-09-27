La Tav debutta in campionato a Casale Monferrato. Villa: «Si riparte da zero»

Inizia domenica 28 settembre da Casale Monferrato, contro il Novipiù Monferrato, il secondo campionato di Serie B Nazionale della Tav Treviglio Brianza, in quella che di fatto è la seconda giornata del girone A: la Tav, team a riposo nel primo turno, gioca alle 18 un match da sempre con grande tradizione tra Casale e Treviglio in B e in A2.