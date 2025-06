L’Atalanta ha virato con decisione su Juric. La scelta sarà resa nota venerdì 6 giugno

L’Atalanta vira con decisione verso Ivan Juric : a questo punto è lui il netto favorito per la panchina. Staccati Motta e soprattutto Palladino , rimasti fino all’ultimo come suoi più accreditati contendenti, in una rosa di nomi che è andata scremandosi di giorno in giorno. La scelta arriverà venerdì 6 giugno, ma per l’ufficialità magari ci vorrà ancora qualche giorno perché il tecnico croato deve rescindere il suo contratto con il Southampton. Resta qualche possibilità residua per Motta.

È il primo allievo di Gasp

Sorpresa fino a un certo punto

Il croato è una sorpresa fino a un certo punto: da anni è sempre stato indicato come l’ideale prosecutore del lavoro di Gasp e le attenzioni di Zingonia ci sono sempre state. Oltretutto a Bergamo c’è Tony D’Amico, che con Juric ha lavorato in maniera proficua a Verona: la coppia sembra destinata a ricomporsi. Il nome di Juric era scivolato inizialmente nelle retrovie del toto-panchina per via dell’ultima stagione molto negativa: il quarantanovenne ha fatto male nel bimestre con la Roma e in Inghilterra in un Southampton ormai destinato alla retrocessione. L’Atalanta non si è preoccupata per i recenti passi falsi e crede che cominciando una stagione fin dalla preparazione, Juric possa essere l’uomo giusto per fare ripartire il ciclo: molto probabilmente sarà proprio lui a raccogliere la non facile eredità dell’amico Gasperini.