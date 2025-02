L’Atalanta verso Empoli: Lookman e Posch si candidano per una maglia da titolare

Abbondanza (e incertezza) sugli esterni

Il match arriva cinque giorni dopo quello di ritorno contro il Bruges, e i giocatori dovrebbero avere recuperato dalle fatiche europee. Le scelte di Gasperini non dovrebbero prevedere grossi cambiamenti in difesa, perché le rotazioni sono ridotte all’osso (assenti Hien, Scalvini e Kossounou): scontate le conferme di Djimsiti e Kolasinac, come «braccetto» di destra Posch dovrebbe essere preferito a Toloi. Un settore in cui c’è abbondanza (e anche incertezza) è quello degli esterni: Bellanova e Ruggeri, in panchina contro il Bruges, potrebbero essere titolari, ma non è esclusa un conferma di Cuadrado e Zappacosta, così come un’altra combinazione di giocatori. A centrocampo spazio a de Roon ed Ederson. In attacco possibile il ritorno fra i titolari di Lookman, insieme a De Ketelaere e Retegui, ma sono in lizza per una maglia anche Pasalic, Samardzic e Brescianini. Allungando un po’ lo sguardo, per il match con il Venezia di sabato 1 marzo potrebbe rientrare Maldini; venti giorni di forfait per Hien, mentre Kossounou si rivedrà a maggio. Stagione finita per Scamacca e Scalvini.