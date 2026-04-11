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Sport / Bergamo Città Sabato 11 Aprile 2026

Lisa Pigato non finisce di sorprendere. Batte Kudermetova ed è in finale a Madrid

TENNIS . La 22enne bergamasca Lisa Pigato continua il suo cammino sulla terra nel Wta 125 di Madrid in Spagna: sabato 11 aprile ha piegato in semifinale Kudermetova e domenica 12 sfiderà Ribera in finale.

Lisa Pigato non finisce di sorprendere. Batte Kudermetova ed è in finale a Madrid
Lisa Pigato, 22enne bergamasca, è alla sua prima finale in un torneo Wta

Madrid

Per Lisa è la prima finale nel circuito maggiore e l’ha ottenuta con un’altra vittoria contro pronostico, sull’uzbeka Polina Kudermetova. Per centrare il terzo trofeo della sua carriera, di gran lunga il più prestigioso, servirà un’altra prestazione di qualità contro la spagnola Marina Bassols Ribera (205 al mondo, con un primato personale 100 posti più su) in un match in programma alle 11 che si potrà vedere in diretta streaming sul sito Wta. Pigato ha piegato Kudermetova (n. 151 del ranking, ma ex n. 54) per 6-0 2-6 6-1 dopo un’ora e 39 minuti di un match molto altalenante.

Obiettivo top 100 e Nazionale

La giocatrice orobica (attualmente n. 172, ma salirà di sicuro dopo questo torneo) sta crescendo anche nel ranking ed è già virtualmente la quinta italiana, molto vicina alla terza. Tanto che nel prossimo futuro potrebbe anche aspirare a una convocazione in Nazionale, come ha confessato lei stessa. Intanto continua la scalata verso le top 100: «Le prime 100 come punti sono ancora lontane, ma come gioco sento di poter competere a quel livello». Ora però c’è Madrid e Pigato vuole continuare a sognare e stupire.

Lisa Pigato non finisce di sorprendere. Batte Kudermetova ed è in finale a Madrid
Pigato è attualmente n. 172 del ranking mondiale Wta ma è destinata a salire

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